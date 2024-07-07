أبو عبيدة: قدمنا شهداء من الجنود والقادة من كل المستويات لكن الراية لا تسقط

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنهم قدموا شهداء من الجنود والقادة من كل المستويات.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، أنه على الرغم من ذلك فإن الراية لم ولن تسقط، مؤكدا أن المقاومين يقولون للاحتلال في كل يوم ألا مكان في غزة لناقلة النمر ولا لجنود مرتدعين مُجهَّزين بأحدث التكنولوجيا الحربية، ولا لمرتزقة يقاتلون بالأجرة في معركة خاسرة ولا لقوات تتحصن في البيوت كاللصوص ولا لضباط يختبئون خلف المدرعات.

وتابع أبو عبيدة متحدثا عن قوات الاحتلال: «كلهم سيرحل قتيلا أو مصابا أو هاربا مذعورا».

وصرح متحدث القسام: «9 أشهر وما كلت مقاومتنا ولا لانت ولا استكانت، إذ لا زلنا نقاتل في غزة بلا دعم ولا إمداد خارجي بالسلاح والعتاد، ولا زال شعبنا يصمد بلا غذاء ولا ماء ولا دواء وتحت حرب إبادة مجرمة ظالمة».