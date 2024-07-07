محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الجهود لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد بمكتبه، وكيل مديرية الصحة الجديد الدكتور محمد الدمرداش، وذلك بحضور الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، حيث قدما التهنئة للمحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية فيه.

وناقش المحافظ، خلال اللقاء، مع وكيلي الوزارة والمديرية، عدداً من الملفات المتعلقة بالقطاع، والتي منها: مستجدات مشروعات إحلال وتجديد ورفع كفاءة المستشفيات، وتكثيف المرور على المنشآت الصحية، والإشراف على المبادرات والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة الوزارة.

ووجه المحافظ، بمتابعة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القطاع الصحي، والإجراءات المنفذة والخطط الجاري تنفيذها أو الخطط المستقبلية نحو تحسن مستوى وجودة الخدمة الصحية بجوانبها كافة.