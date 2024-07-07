الداخلية تنظم دورة تدريبية فى مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" بوزارة الداخلية فعاليات دورة تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") والتى عقدت للأفراد والمدنيين بالوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وتأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وتستهدف إعداد وتدريب الضباط العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

حيث تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية، إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل، التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية"، دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية- كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع) ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.

وقد وجه مسئولو مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى إكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الارتقاء الدائم والمُستمر بالمستوى العلمى والثقافى لكل العاملين بها وتأهيل وتدريب ورفع قدرات الكوادر الأمنية.