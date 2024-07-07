 أبو عبيدة: نار الانتقام التي أشعلها الاحتلال بجرائمه ستنشئ جيلا فولاذيا معبأ بإرادة المقاومة - بوابة الشروق
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أبو عبيدة: نار الانتقام التي أشعلها الاحتلال بجرائمه ستنشئ جيلا فولاذيا معبأ بإرادة المقاومة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 7 يوليه 2024 - 6:42 م | آخر تحديث: الأحد 7 يوليه 2024 - 6:42 م

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن قدرة المقاومين على القتال والصمود وإرادتهم لمواجهة الاحتلال باتت أكبر وأعظم.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، أن نار الانتقام التي أشعلها الاحتلال بجرائمه وساديته كافية لحرقه وتدمير كل مخططاته، وستنشئ جيلًا فولاذيًّا معبأ بإرادة المقاومة والقتال والتصدي الاحتلال.

وشدد أبو عبيدة، على أن هذا الأمر سيمثل أكبر إخفاق استراتيجي للاحتلال سيدركه ولو بعد حين.

ولفت إلى أن كتائب القسام خاضت ملاحم وجولات متتالية ولا تزال.

وتابع: «أداء مجاهدينا في كل مرة يتقدم ويتطور ويتعاظم، بل يثخن مجاهدونا الجراح في العدو أكثر، ويستفيدون من تجاربهم في كل مرة، وقد قدمنا الشهداء الأبرار من الجنود والقادة من كافة المستويات، لكن الراية لا تسقط ولن تسقط بإذن الله».


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