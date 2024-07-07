مسئول إيراني: صادرات السلع للعراق سجلت نموا بواقع 27%

قال المسئول المشرف على المستشارية التجارية الإيرانية في بغداد فرزاد بيلتن، إن صادرات السلع الإيرانية المتجهة إلى العراق، سجلت في غضون الاشهر الثلاثة الماضية زيادة بواقع 27%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) من بغداد، اليوم الأحد، لفت بيلتن إلى أهم السلع التي أرسلت إلى العراق ضمن الصادرات الإيرانية خلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة، بما في ذلك: الغاز الطبيعي وقضبان الحديد والصلب، وفاكهة التفاح الطازج، وسبائك الحديد والصلب.

وردا على سؤال بشأن قيمة الصادرات الإيرانية للعراق، خلال الفترة ذاتها، صرح المشرف على المستشارية التجارية في بغداد "أنه وفقا لإحصائيات دائرة الجمارك الإيرانية، فقد بلغت قيمة الصادرات، 3 مليارات دولار، وبما يشير إلى نمو بواقع 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيت بلغت قيمة الصادرات انذك مليارين و346 مليون دولار".