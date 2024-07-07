النائب عبدالمنعم إمام: روح أحمد رفعت قد تكون مفتاحا لإعادة النظر في المنظومة الكروية

قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، إنَّ اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة بخصوص ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت يجب أن تمارس تقصيا للحقائق حول الأمر برمته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي تُقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، أنَّ اللجنة يجب أن تحدد الأطراف التي تتداخل في هذا الملف سواء كان هذا التداخل بشكل قانوني أو غير قانوني، وسوم كان نفسيا أو معنويا.

وأشار إلى أنَّ الواقعة تطرح سؤالا عن المنظومة الكروية في مصر، التي اعتبر أنّها خالية من عدالة النفاذ إلى الفرص.

ونوه بأن كل النوادي ومراكز الشباب تعاني من طريقة اختيار اللاعبين سواء صغار السن أو الكبار، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من وكلاء اللاعبين الذي يحققون استفادات غير عادية حساب الشباب والفتية.

ولفت إلى أن هذه المنظومة بحاجة إلى إعادة نظر، متابعا: «روح أحمد رفعت قد تكون مفتاحا لإعادة النظر في المنظومة الكروية بمصر».

وشدد على أن الأمر لا يقتصر على الأشخاص بقدر ما يمثل منظومة كاملة، وقوانين ولوائح بحاجة إلى إعادة نظر باعتبار أنها تمثل مستقبل للأبناء.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

وأصدر صبحي قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة، جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن، فور انتهاء عمل اللجان.