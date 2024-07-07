التعليم: 99% من نماذج إجابات امتحان الكيمياء المتداولة عبر جروبات الغش غير صحيحة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن 99% من نماذج الإجابات المتداولة عبر مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيليجرام وواتساب، والتي تم رصدها في امتحان الكيمياء للثانوية العامة؛ خاطئة ولا تخص امتحان هذا العام، أو غير صحيحة تمامًا.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن الجهات المسؤولة قامت بضبط الطلاب المتورطين في واقعة تداول جزء من أسئلة الامتحان على إحدى مجموعات الغش الإلكتروني في غضون دقيقتين فقط من نشرها.

وأضاف أن الوزارة رصدت 4 حالات غش إلكتروني بعدما تم ضبط طالبين في امتحان الكيمياء ومثلهم في امتحان الجغرافيا.

وأشار إلى أنه في حال ضبط أي جزء من أسئلة الامتحان يتم تداوله عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، يتدخل فريق مكافحة الغش داخل غرفة العمليات للوصول في لحظات معدودة إلى الطالب المتورط؛ حرصًا على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وبشأن واقعة قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج إحدى لجان امتحان الثانوية العامة في محافظة الدقهلية لتلقينهم إجابات الأسئلة، والتي تبين من تحقيقات وزارة الداخلية أنها معلمة في إحدى المدارس الخاصة، أوضح أن هذه السيدة لا تتبع المنظومة، وبالتالي فإن الوزارة ليست هي الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات ضدها.