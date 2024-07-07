أبو عبيدة: نتنياهو أراد خداع العالم بأن معركة رفح هي القاضية وتلقى الجوب من مقاتلينا

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن معركة رفح الجارية منذ نحو شهرين وما يقدمه المقاومون بكل بسالة وما يُسطرونه أيضا منذ نحو أسبوعين في حي الشجاعية بجانب المعارك المشتعلة في شمال ووسط وجنوب وقطاع غزة أكبر دليل على بأس المقاومة وعنفوانها وفشل الاحتلال وتخبطه.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، أن العالم يشهد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت كانا يمنيان الجمهور ويخدعان العالم بأن معركة رفح هي الضربة القاضية والمحطة الفاصلة.

وأشار إلى أن معركة رفح لم تكن سوى استكمال من الاحتلال لسياسة التدمير الممنهج والمجازر ضد المدنيين.

ولفت إلى أن الاحتلال تلقى ولا يزال يتلقى، الجواب من المقامين في رفح، قتلًا لجنوده وتدميرًا لآلياته وكمائن لقواته.

ونوه بأن الاحتلال يتلقى الضربات الموجعة في كل مكان يتوغل فيه من جديد، لافتا إلى أن محور نتسياريم (وسط قطاع غزة) سيكون محورا للموت والرعب لجنود الاحتلال، وسيخرخ من الاحتلال مندحرا كما خرج من قبل.