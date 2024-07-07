روسيا تعلن تدمير منصتين لإطلاق صواريخ باتريوت في أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن صواريخ إسكندر الباليستية الروسية دمرت منصتيّن لإطلاق لأنظمة صواريخ «سطح جو» من طراز باتريوت في منطقة أوديسا بأوكرانيا.

وبحسب وكالة «رويترز»، أضافت الوزارة، في بيان، عبر تطبيق «تليجرام»، أن الهجوم وقع في منطقة ميناء يوجني ودمر أيضاً محطة رادار.

ولم يتضح متى وقع الهجوم على منصتي الإطلاق. وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية انفجارات في وضح النهار عند منطقة غير مأهولة بالقرب من ساحل.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل مما أعلنته روسيا. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.

وفي وقت سابق الأحد، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر، لكن لم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أيضاً أن الدفاعات الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا لاستهداف أوكرانيا والبالغ عددها 13 في أحدث هجوم من نوعه تشنه موسكو.