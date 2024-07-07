وجه أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين تزامنا مع مرور 275 يوما من الحرب على غزة.

وقال في كلمة مصورة، مساء الأحد: «رسالتنا لجمهور العدو ولعائلات الجنود الصهاينة في غزة ولعائلات أسرى العدو، أنه بات معلومًا لديكم ولكل العالم أن النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو هو انتصاره الشخصي في إقصاء خصومه وبقائه في السلطة في مقابل التضحية بأبنائكم».

وأضاف: «مصير أبنائكم يا جمهور العدو أصبح لعبة في يد رئيس حكومتكم ووزراء حكومته الصعاليك المهووسين بالتدمير والقتل، وأن كل ما يفعله نتنياهو هو محاولة للهروب من الحقيقة والإخفاق الذي سيلاحقه بقية حياته».

وأشار إلى أن ما كشف عنه مؤخرًا في أوساط الاحتلال من وثائق استخبارية حول الفشل المدوي في السابع من أكتوبر هو أمر هين بالمقارنة مع ما ستكشف عنه المقاومة في الوقت المناسب من وثائق ستكون أقسى وأصعب.

ولفت إلى أن الوثائق تظهر كيف استطاعت المقاومة الفلسطينية تنفيذ خداع استراتيجي مركب لجهاز الشاباك والمنظومة الأمنية للاحتلال لسنوات.