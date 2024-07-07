أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 16 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ولكن، ماذا نعرف عن مخيم النصيرات في قطاع غزة؟ ولماذا تستهدفه قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، فيعد مخيم النصيرات ثالث أكبر مخيم للاجئين في فلسطين بعد مخيمي جباليا والشاطيء، حيث أنشيء عام 1948، على مساحة بلغت سنة الإنشاء حوالي 9.8 كم مربع.

يقع المخيم، الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى قرية بدوية كانت تعيش سابقاً في تلك المنطقة، في منتصف قطاع غزة، ضمن "المنطقة الوسطى"، جنوب غرب مدينة غزة، على ساحل البحر المتوسط؛ ويبعد عن مدينة دير البلح حوالي 2.5 كم وعن مدينة غزة 10كم.

ويحده من الغرب البحر المتوسط؛ ومن الجهة الشمالية وادي غزة؛ ومن الجنوب قرية الزوايدة؛ ومن الشرق مخيم البريج للاجئين، ويرتفع عن سطح البحر حوالي 25-30 مترًا.

أرض تعود لقبيلة الحناجرة

ووفقا لموقع موسوعة المخيمات الفلسطينية، فقد أنشيء مخيم النصيرات للاجئين على أرض تعود لقبيلة الحناجرة، ومركزه كان السجن المسمى "الكلبوش"، المسمى على اسم معسكر الجيش الإنجليزي، الذي كان يقع في قرية الزوايدة.

وقد بلغ عدد سكان مخيم النصيرات عند الإنشاء 16 ألف نسمة، وبحلول عام 1967 وصل إلى حوالي 17600 نسمة، ثم ارتفع إلى 28200 نسمة في عام 1987، إلى أن بلغ حسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في منتصف العام 2023 نحو 37093 نسمة.

معتقل عسكري لحكومة الانتداب

كان المخيم قبل النكبة عبارة عن معتقل عسكري في زمن حكومة الانتداب البريطانية؛ ومع حلول نكبة العام 1948م؛ وفد إلى المخيم نحو 16 ألف لاجئ، أغلبهم من سكان منطقة بئر السبع والقرى الجنوبية لفلسطين.

فقديمًا كانت أراضي منطقة النصيرات مشاع يغلب عليها نبات الحلفا إلى أن قام الجيش البريطاني بإقامة معسكرات كبيرة وقام بتوطين بعض العائلات اليونانية بعد ترحيلها من بلادها أثناء الحرب العالمية الثانية كما أقام بها سجنًا كبيرًا ما زالت بعض مبانيه قائمة حتى الآن يسمى "الكلبوش" تسكنه بعض العائلات.

ونتيجة لحرب عام 1948 بين الكيان الصهيوني والعرب، انتقل إلى منطقة النصيرات عدد كبير من اللاجئين من القرى والمدن الفلسطينية تعود أصولهم إلى مناطق جنوب فلسطين والتي تضم أسدود وعسقلان ومنطقة بئر السبع وغيرها، وغالبيتهم ينحدرون من جذور فلاحية وبدوية قدر عددهم بحوالي 16 ألف نسمة في ذلك الوقت.

وقامت الأمم المتحدة ببناء مخيم لهم على أرض النصيرات، والذي اتخذ اسمه من عشيرة النصيرات التي كانت تسكن المنطقة، وتم تقسيمه إلى أحياء أو بلوكات وكل بلوك يضم مجموعة لاجئين من قرية أو مدينة معينة في منطقة المنشأ قبل النكبة مثل أهل اللد وبئر السبع وكوكبة وغيرها من القرى والمدن.

معالم سياحية وأثرية وكنيسة بيزنطية

ويضم مخيم النصيرات معالم سياحية وأثرية مثل "تل عامر"، وهي مدينة أو كنيسة بيزنطية تم اكتشافها عام 1995م، وكذلك "تل عجول"، هي منطقة أثرية وجد بها بعض الآثار، وتقع بالقرب من وادي غزة.

وأيضا "مقبرة الشوبابي"، وهي قديمة جداً، و"تل أبو حسين"؛ ومنطقة آثار قديمة يحتوي على مصكوكات قديمة تسمى "سحاتيت"، والسحتوت: هو عبارة عن عملة قديمة جداً.