قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن القدرات البشرية للكتائب بخير كبير. وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، أنهم تمكنوا خلال الحرب من تجنيد الآلاف من المقاومين الجدد من صفوف الإسناد.

وأشار إلى أن هناك آلاف آخرين مستعدون وبدافع كبير للالتحاق متى لزم الأمر. ولفت إلى أنهم تمكنوا من إعادة تأهيل وترميم بعض المقدرات المهمة وتجهيز الأفخاخ والكمائن وتصنيع العبوات والقذائف، وإعادة تدوير عدد كبير من مخلفات الاحتلال من قنابل ومتفجرات وصواريخ ألقاها الاحتلال على المدنيين بكثافة عالية جدًا وغير مسبوقة في تاريخ الحروب.

ونوه بأن الكتائب عززت القدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال في كل مكان يتواجد فيه على أرض فلسطينية، مؤكدا أنه ولا يزال لديهم الكثير ليقوله للاحتلال.