لطيفة تطرح «أنا المرسى» سادس أغاني ألبومها الجديد

تواصل المطربة لطيفة طرح أغاني ألبومها الجديد «مفيش ممنوع»، حيث طرحت كليب أغنية «أنا المرسى» ثامن أغاني الألبوم، عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب».

«أنا المرسى» من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع ومكساج تميم، وإخراج جميل جميل المغازي.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا المرسى.. في يوم ماتلاقى موج البحر.. بيوديك ويجيبك.. أنا مش واحدة.. أول مركبك ماتميل.. هتهرب منها وتسيبك.. أنا الحضن اللى هيضمك.. في عز البرد ويدفيك.. وأنا اللى هتوهبك آحساس.. عن الناس والحياة يغنيك.. أنا اللى هشيل معاك همك.. وجرحك يتقسم نصين.. أنا اللى بنيت عليها أساس.. بأيدك يسندك بعدين.. أنا المرسى.. أنا الفرصة.. في يوم ماتقول مافيش لسة.. أمل يمحى في عنيك ليلك.. أنا النور اللى هيجيلك.. في نص ويبقى الصحبة ودليلك.. ويبقى الصحبة ودليلك.. أنا الحضن اللى هيضمك.. في عز البرد ويدفيك.. وأنا اللى هتوهبك آحساس.. عن الناس والحياة يغنيك.. أنا اللى هشيل معاك همك.. وجرحك يتقسم نصين.. أنا اللى بنيت عليها أساس.. بأيدك يسندك بعدين.. أنا المرسى».

يشار إلى أن ألبوم «مفيش ممنوع»، يضم 10 أغاني، وهي «مفيش ممنوع»، و«يا ليالي»، و«بتقول جرحتك»، و«ضعف الإحساس»، و«مطول الوجع»، و«الورق»، و«نويت أعانده»، و«زعمة لاباس»، و«الحياة سكرة»، و«أنا المرسى».