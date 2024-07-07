الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج في السواحل الشمالية الغربية ومناطق بالبحر الأحمر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم، بامتداد منخفض جوي يساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تلطف الأجواء خلال فترة الصباح الباكر، وتزيد من الشعور بانخفاض الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يوم سعيد»، المذاع عبر فضائية «المحور»، صباح الأحد، أن درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن «العظمى تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة على القاهرة».

وأشارت إلى أن «درجات الحرارة المحسوسة أعلى بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3؛ بسبب ارتفاع نسب الرطوبة»، قائلة إن الأجواء تتراوح ما بين حارة رطبة إلى شديدة الحرارة نهارًا في أغلب محافظات الجمهورية، وحارة رطبة في الأماكن الساحلية.

وتوقعت استمرار تلك الأجواء غدًا الاثنين، ذاكرة أن البلاد تشهد اعتبارًا من الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة بنحو درجتين إلى 3؛ نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي وكتل هوائية صحراوية.

وأضافت أن العظمى على القاهرة تتراوح الثلاثاء، ما بين 38 إلى 39 درجة، متوقعة استمرار هذا الارتفاع حتى بداية الأسبوع المقبل في معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت المصطافين من ارتفاع الأمواج في المنطقة الغربية من السواحل الشمالية؛ مطروح والعلمين والإسكندرية، ومناطق من شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، مناشدة إياهم البقاء في منطقة قريبة من الشاطئ، وعدم نزول البحر خلال فترة الاضطراب.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وارتداء غطاء واق للرأس عند الخروج من المنزل، وتغيير درجة حرارة الجسم باستمرار، وتناول أكبر قدر من المرطبات والسوائل وأهمها المياه.