سيدة ألمانية تتعرض لصعق كهربائي أثناء محاولتها التقاط صورة فوق عربة قطار

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تعرضت سيدة ألمانية لصعق كهربائي، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، وذلك أثناء اتخاذها وضعية للتصوير على عربة قطار متوقفة في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة الألمانية، أمس الثلاثاء، أن الصعق الكهربائي تسبب في قذف السيدة (20 عاما) على الأرض.

وكانت السيدة دخلت بشكل غير مصرح إلى محطة التحويلات جنوبي مدينة ميونخ وتسلقت عربة القطار مساء أول أمس الاثنين.

ولكنها أثناء التقاط الصورة، اقتربت جدا من أسلاك الضغط العالي لدرجة تسببت في حدوث الصعق الكهربائي.

واتصل رفيقها (22 عاما) بالشرطة.

وتم نقل السيدة التي تعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة إلى المستشفى، ويعاني رفيقها من صدمة.