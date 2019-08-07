ياسر ريان: وكيل لاعبين طلب التوقيع مع نجلي لينضم إلى المنتخب

قال ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن أحد وكلاء اللاعبين طلب التوقيع مع نجله أحمد، مهاجم الأهلي المعار إلى الجونة، لكي ينضم إلى المنتخب الوطني قبل بطولة أمم إفريقيا.

وقال ريان في تصريحات تليفزيونية: "قيل لي من أحد الأشخاص: إن أصبحت وكيلا لنجلك أحمد سوف ينضم للمنتخب الوطني، وكان سيصبح له فرصة أكبر، وهذا ما أعطاني مؤشر عما حدث في الخروج المهين من البطولة".

وأضاف عن المنتخب: "أسوأ جيل جاء في تاريخ مصر كلاعبين هو الجيل الحالي، لا ألوم اللاعبين وحدهم بل الجهاز الفني كذلك، كاتحاد كرة لا أتدخل في التشكيل أو شيء من هذا القبيل".

وتابع "لاعبون كثر لم يستحقوا التواجد مع المنتخب، أحد اللاعبين ارتكب سلوكا خاطئا وعاد من جديد للعب مع المنتخب، لاعب منتخب مصر يجب أن يكون له مواصفات محددة".

وكانت مصر ودعت البطولة المقامة على أرضها من دور الـ16، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا 1-0.

يذكر أن أحمد ياسر ريان بدأ مسيرته مع ناشئين الأهلي قبل أن يتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2017، وانتقل إلى صفوف الجونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليلعب مع الفريق 13 مباراة سجل فيها 7 أهداف الموسم الماضي، وجدد الفريق الساحلي استعارة اللاعب لموسم إضافي قبل أيام.