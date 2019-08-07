 إسرائيل تعلن إطلاق قمر اصطناعي لأغراض الاتصالات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعلن إطلاق قمر اصطناعي لأغراض الاتصالات

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 9:36 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 9:36 ص

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء نجاح إطلاق قمر اصطناعي لأعراض الاتصالات من قاعدة بالولايات المتحدة.

ويأتي إطلاق القمر الاصطناعي "عاموس 17" بعد مرور ثلاث سنوات على المحاولة الفاشلة لإطلاق القمر "عاموس 6".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن هذا القمر سيقوم بتوفير خدمات اتصالات، لا سيما الانترنت، لسكان القارة الأفريقية. وأشارت إلى أن 3ر7% فقط منهم لديهم القدرة على التواصل عبر الشبكة العنكبوتية، في حين تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة 87% .

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مدار القمر سيكون على ارتفاع 36 ألف كيلومتر من سطح الأرض وأنه سيوفر خدمات اتصالات مستمرة لأجزاء من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

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