تركيا وروسيا تتبادلان إلغاء شرط تأشيرات الدخول لحملة بعض جوازات السفر

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بدأ اليوم الأربعاء، سريان اتفاق بين تركيا وروسيا يتعلق بإلغاء شرط تأشيرة الدخول "فيزا" لحاملي جوازات سفر معينة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن بيان صادر عن الخارجية التركية، أن الإعفاء يشمل الأتراك الحاملين لجواز السفر الخدمي والخاص وسائقي شاحنات النقل الدولي، اعتبارا من اليوم.

وفي المقابل، بدأت تركيا تطبيق إعفاء الروس حاملي جواز السفر الخدمي وسائقي النقل الدولي من تأشيرة الدخول إليها.

وأوضح البيان أن اتفاقية الإعفاء من التأشيرات التي تم توقيعها في 12 مايو 2010، أعيد تفعيلها جزئيًا اعتبارًا من 7 أغسطس2019.

وفي فبراير ويوليو الماضيين، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين ينصان على إلغاء تطبيق تأشيرة الدخول "الفيزا" للمواطنين الأتراك من حاملي الجوازات الرسمية التركية ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات وحاملي جواز السفر الخدمي والخاص.