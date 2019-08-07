كشف يانس ليركا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في جنيف عن أن المكتب الأممى قام بإجراء 8 عمليات تدقيق واسعة على مستوى الوكالة هذا العام في اليمن، كما أنه من المخطط إجراء 3 عمليات تدقيق أخرى.

وقال ليركا - ردا على أسئلة الصحفيين المثارة بشأن المنظمات الدولية التى تم الكشف عن تورط موظفيها في عمليات فساد خلال إشرافهم على عمليات الإغاثة والمساعدة في اليمن - "إن الأمم المتحدة لا تتسامح مع الفساد، وأن اليمن تعد واحدة من أكثر بيئات التشغيل تعقيدا في العالم.. ولكن المنظمة الدولية متيقظة في جهودها للقضاء على الفساد أينما وجد".

ولفت إلى أن جميع مناطق النزاع تمثل مخاطر جدية، وإن كانت المنظمة تتخذ تدابير لتخفيف هذه المخاطر لضمان تنفيذ البرامج الإغاثية بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية ومراقبة النتائج، مشددا على أنه يتم اتخاذ تدابير لضمان الامتثال للقواعد واللوائح الداخلية للأمم المتحدة.

وأضاف ليركا "عندما لا يتم الوفاء بالمعايير المحددة، فإن الأمم المتحدة لا تتردد في اتخاذ إجراء.. كما لفت إلى أنه تم بالفعل التحقيق رسميا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فيما جاء من إداعاءات في التقارير الخاصة بوجود فساد في العمليات لموظفى بعض المنظمات في اليمن".