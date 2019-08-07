في حي السيدة زينب، حيث سبقه الكثير من المبدعين بالميلاد في هذا المكان التاريخي، ولد في 6 أغسطس - 1952، المخرج المصري ذو المشوار الفني القصير والعلامة المميزة على شريط السينمائي رضوان الكاشف.

درس الكاشف في مجالين مختلفين، حيث تخرج أولاً من قسم الفلسفة في كلية الآداب، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما، وتخرج منه في منتصف الثمانينيات.

ونتيجة لما عاصره من أحداث سياسية وتعمق فيها، بالاشتراك في المظاهرات والاحتجاجات، وعمله كمساعد مخرج مع بعض مخرجي الواقعية، مثل داوود عبد السيد، جعله يخرج للجمهور 3 أفلام من قلب قضايا المجتمع المصري.

وترصد "الشروق" في ذكرى ميلاده 3 أفلام قدمها لتسجل في شريط السينما المصرية..

- ليه يابنفسج

فيلم يجمع بين الدراما والكوميديا والحزن الشديد والضحك الجنوني، لأنه يدور داخل الحارة وعن أشخاص يشبهوا الكثيرين، عن الطبقة المطحونة في المجتمع المصري بأحلامهم البسيطة بين الحب وقليل من المال وغيرها من الأحلام المشروعة.

تدور أحداث الفيلم حول 3 شباب يسلك كل منهم طريقه للبحث عن حلم ما، ومعهم الشيخ الكفيف الذي يحلم أن يكون مطرباً شهيراً، وقام ببطولة الفيلم فاروق الفيشاوي ونجاح الموجي وأشرف عبد الباقي وحسن حسني ولوسي، وتأليف سامي السيوي.

- عرق البلح

وهو الفيلم الذي ظل الكاشف يبحث عن منتج له لمدة 10 سنوات، وهو مؤلف القصة ومخرجها، وتدور أحداثه في صعيد مصر حول قرية شديدة الفقر هاجر جميع رجالها للبحث عن الأموال، وهي ظاهرة انتشرت بعد عصر الانفتاح.

وتدور أحداث الفيلم عن احتياج الأرض والنساء في القرية لرجالها، بعد سفرهم، ولا يوجد بها إلا الجد الكبير وطفل صغير، ورجل غريب، يستغل غياب الرجال ويقع في حب بعض من بنات القريبة وإقامة علاقات معهم.

والفيلم من بطولة شيريهان وعبدالله محمود وعبلة كامل ومحمد نجاتي وجمال إسماعيل.

- الساحر

هو أخر أفلام الكاشف وكان من بطولة محمود عبد العزيز ومنة شلبي وجميل راتب وسلوى خطاب، وتأليف سامي السيوي.

وتدور أحداث الفيلم في أحد أحياء مصر القديمة، حول رجل يعمل ساحراً وابنته نور التي يخاف عليا بشدة، ويصنع المشاكل مع جارته المطلقة ليتخلص منها نتيجة لخوفه على ابنته منها، ولكنه يتعاطف معاها فيما بعد ويحاول إيجاد حل لعلاج ابنها المصاب بورم في المخ.