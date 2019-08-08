 جسم مريب بمحطة قطار العاصمة الألمانية تتسبب في إغلاق عدة أرصفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جسم مريب بمحطة قطار العاصمة الألمانية تتسبب في إغلاق عدة أرصفة

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 11:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 11:45 م

أغلقت محطة قطار "أوستبانهوف" في العاصمة الألمانية برلين عدة أرصفة بسبب العثور على جسم مريب مساء اليوم الأربعاء.

وحسب تصريحات متحدثة باسم شركة السكك الحديدية، فإن الأرصفة المغلقة هي الأرصفة رقم 1 و2 و3 المخصصة لرحلات المسافات البعيدة.

ولم تتأثر الرحلات القريبة بقطار (إس بان) بإجراءات الإغلاق.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الجسم الغريب هو عبارة عن إحدى قطع الأمتعة التي لم تثبت تبعيتها لأحد، ويعكف متخصصون من الشرطة الاتحادية على فحص ما إذا كان هناك خطر ناجم عن هذه الحقيبة.

ولا يزال من غير المعروف بعد المدة التي سيستغرقها أفراد الشرطة الاتحادية في الفحص.


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