السلطات الأمريكية تحقق في مساعدة بنوك صينية لبرنامج الأسلحة النووية الكورية الشمالية

تقوم السلطات الأمريكية بالتحقيق في معاملات مالية بقيمة مئات الملايين من الدولارات شاركت فيها ثلاثة بنوك صينية وساعدت في تمويل برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، وذلك وفقا لرأي محكمة استئناف تم الكشف عنه اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الحكم الصادر في 30 يوليو أيد أمرا سابقا أصدره قاض بمحكمة واشنطن الجزئية يطالب البنوك بالامتثال إلى مذكرات استدعاء للحصول على معلومات بشأن هذه المعاملات المالية.

الت محكمة الاستئناف إن ممثلي الادعاء لا يشتبهون "حاليا" في أن البنوك الصينية خالفت القانون عن علم، لكنهم يعتقدون أن البنوك "لديها سجلات ترى الحكومة الأمريكية أنها يمكن أن توضح كيفية تمويل كوريا الشمالية لبرنامجها للأسلحة النووية".

وجاء في حيثيات الحكم، الذي يتألف من 44 صفحة، أن ممثلي الادعاء الأمريكي يشتبهون في أن بنك كوريا الشمالية المملوك للدولة استغل شركة صينية كواجهة لتصدير فحم وغيره من المعادن بـ"مئات الملايين من الدولارات"، والحصول على عائدات بالدولار الأمريكي لاستخدامه في شراء مواد مهمة لبرنامج الأسلحة الخاص بالدولة الديكتاتورية.

وطلبت الولايات المتحدة سجلات البنوك بين عامي 2012 و2017 الأمر الذي يوحي أن هذه الخطة استمرت خمسة أعوام.

وقال برايان أوتوول، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارت المركزية ووزارة الخزانة والمسؤول الحالي بالمجلس الأطلسي، إنه إذا اكتشفت الحكومة أن البنوك الصينية تعمدت مساعدة البرنامج، فمن الممكن أن تفرض عليها غرامات بقيمة مليارات الدولارات "مماثلة لتلك الغرامات التي فرضتها على بنوك أوروبية كبيرة لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوبا وإيران والسودان".