حكومة ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة تعزز إنفاقها العسكري مع استمرار الحرب

مركبات عسكرية تابعة لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس بصورة من أرشيف رويترز

قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم الثلاثاء إنها خصصت 40 مليون دينار ليبي (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع، مما يزيد‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ الإنفاق للتصدي لهجوم من الشرق مستمر منذ نحو خمسة أشهر.



ومنحت الحكومة 3000 دينار أيضا لكل جندي مكافأة للتصدي لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر والتي شنت في أبريل نيسان حملة للسيطرة على طرابلس في غرب ليبيا.

ولم توفر السلطات تفاصيل بشأن الإنفاق العسكري وكانت في أبريل نيسان خصصت ما يصل إلى ملياري دينار (1.43 مليار دولار) لتغطية نفقات علاج الجرحى ومساعدة النازحين وغيرها من النفقات المتعلقة بالحالات الطارئة.

ويقول دبلوماسيون إن الحكومة تلقت منذ ذلك الحين طائرات مسيرة وشاحنات مقاتلة من تركيا لمواجهة تسليح الجيش الوطني الليبي الذي يحظى بالدعم من مصر والإمارات.

ولم يستطع الجيش الوطني الليبي اختراق الدفاعات الجنوبية لطرابلس وفقد في يوليو تموز قاعدته الرئيسية الأمامية في غريان. ولم تتغير خطوط الجبهة على مدى الأسابيع الماضية لكن الجانبين صعدا الضربات الجوية.

ولم تذكر الحكومة كيف تخطط لتمويل الإنفاق العسكري.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي، التي فُرضت العام الماضي، خلال الشهور الستة الأولى من العام 11.1 مليار دينار.

وتعتمد ميزانية ليبيا على عائدات النفط والغاز وينفق معظمها على دفع رواتب الموظفين الحكوميين والجماعات المسلحة ودعم الوقود، ولا يتبقى سوى القليل من الأموال للطرق والمدارس والمستشفيات.

وتسبب هجوم الجيش الوطني الليبي في‭‭‭‭ ‬‬‬‬إحباط خطط قادتها الأمم المتحدة لإقامة مؤتمر وطني بهدف تحقيق الاستقرار في البلد الواقع في صراع منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 والتحضير لإجراء انتخابات.

ويقول دبلوماسيون إنه لا توجد رغبة لدى أي من الطرفين لوقف إطلاق النار. ويتحالف حفتر مع حكومة موازية في الشرق.