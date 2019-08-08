شركات سكك الحديد البريطانية تنسحب من برنامج السفر غير المحدود بالقطارات عبر أوروبا

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أفاد إعلان صدر اليوم الأربعاء، بأن برامج بطاقات القطارات "انترريل" و"يوريل" للسفر غير المحدود عبر قارة أوروبا لن تغطي السفر بالقطارات في بريطانيا بدءًا من 2020.

وجاء في بيان من مجموعة "يوريل" أن مجموعة "ريل دليفري جروب"، وهي منظمة مظلية تجمع بين ركاب وخدمات النقل ببريطانيا، سوف تنهي شراكتها مع "يوريل" و"إنترريل" بدءا من الأول من يناير المقبل.

ونتيجة لذلك، "لن يعود بمقدور" المسافرين الذين يشترون بطاقة جلوبال باس التابعة للبرنامج التي تغطي حاليًا 31 دولة أوروبية "التنقل في بريطانيا العظمى"، بحسب البيان.

وأكدت مجموعة "ريل دليفري جروب" الأنباء على صفحتها على تويتر، "رغم أننا نريد البقاء جزءا من المجموعة"، إلا أنها شددت على أن الخطوة ليست مرتبطة بعضويتنا بالاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وتتيح البطاقات الخاصة بانترريل –لمواطني الاتحاد الأوروبي – وبطاقات يوريل "تنقل مرن دون حدود" عبر القارة، بحسب مجموعة يوريل ومقرها أوتريخت المملوكة لأكثر من 35 شركة قطارات وشحن أوروبية.

ولن تتأثر قطارات يوروستار التي تربط لندن بباريس وبروكسل وأمستردام بالتغيير.

وسوف تظل البطاقات التي تشترى قبل نهاية العام صالحة للسفر بالقطارات الأوروبية حتى تنتهي صلاحيتها.

وانتقد أندي ماكدونالد، وزير النقل بحكومة الظل البريطانية من حزب العمال المعارض، التغيير في ضوء "أزمة المناخ".

وكتب على تويتر: "يجب أن نسهل على الأشخاص السفر بين الدول بالقطارات وليس تشجيعهم على الطيران بجعل السفر بالقطارات أغلى وأصعب".