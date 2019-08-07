استبعد مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق ومقرها العاصمة الليبية طرابلس، احتمالية إقرار هدنة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة، مشددا على أن أي توقف للقتال والعمليات العسكرية بهذه الفترة الحاسمة يعد عبثا وتأجيلا للمعركة مع تلك القوات الغازية للعاصمة وأهلها الآمنين.

وكشف المجعي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن قوات المشير خليفة حفتر تكبدت منذ عملياتها لغزو طرابلس والغرب الليبي عموما في بداية أبريل الماضي أكثر من 1100 قتيل حتى الآن، فضلا عن وقوع مئات الأسرى من صفوفهم بقبضتنا، وهؤلاء القتلى لم يسقطوا في عمليتنا الناجحة باستعادة غريان في نهاية يونيو الماضي، إنما سقطوا بكل المحاور خلال المعارك المستمرة منذ غزوهم لطرابلس.

وأضاف: "لكن هم لا يتحدثون كثيرا عن الأمر ويقللون دائما من شأنه لأن أغلب هؤلاء القتلى هم المرتزقة السودانيين الذين قاموا بتجنيدهم، وليسوا من العناصر الليبية، وبعض هؤلاء المرتزقة وقعوا أسرى أيضا، ويقبعون الآن بسجوننا وأبلغنا المنظمات الدولية بشأنهم وجاءت لزيارتهم، أما بالنسبة لعدد الأسرى الإجمالي من قوات حفتر فيقترب من 350 أسيرا".

وشدد: "لقد قمنا بتوثيق أسمائهم وتصويرهم وأبلغنا أيضا المنظمات الدولية المعنية بشأنهم بل وسمحنا لأهاليهم أيضا بزيارتهم خلال أيام عيد الفطر الماضي، وذلك انطلاقا من تعاملنا بمنطق الدولة ومراعاتنا لحقوق الأسرى طبقا للمواثيق الدولية، أما عدد من وقع من عناصرنا كأسرى بقبضة قوات حفتر فلا يتجاوز 13 فردا فقط وليس المئات كما يرددون، أن أكبر المجموعات المقاتلة لدينا هي من مصراته وهؤلاء وقع منهم 4 أسرى فقط".

وقلل المجعي مما أعلنته قوات حفتر مؤخرا من فرض سيطرتها الجوية على كامل المنطقة الغربية، والتي هي مسرح عمليات للمعركة، مشددا: "من يقول إنه يسيطر على الأجواء بصورة كاملة يحقق تقدما على الأرض... نعم هم لديهم طيران، ونعم يقومون بالقصف الجوي ولكن دون أن يحققوا أي تقدم على الأرض ولو شبرا واحدا في أي من محاور القتال، وبالتالي فكرة السيطرة على الأجواء برمتها غير صحيحة، والدليل أننا موجودون ونمارس عملنا بطرابلس بل ونقصف أهدافا بعيدة، مثل قصفنا لمنطقة الجفرة الصحراوية وهي على بعد 650 كيلومترا جنوب شرق طرابلس".

وجدد المجعي إدانة حكومته لمقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وإصابة العشرات بجروح في قصف جوي من قبل قوات حفتر استهدف مدينة مرزق جنوب ليبيا مساء الأحد الماضي، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي وراء تلك العملية ليس ما تردده قوات وإعلام حفتر من استهداف مقاتلي المعارضة التشادية بالمدينة وإنما هو "عملية تأديب للأهالي لبدء تمردهم".

وقال: "هم قصفوا منازل وسط المدينة، وليس مراكز للمرتزقة والمعارضة التشادية كما رددوا.. للأسف لم يتمكنوا من إنكار صلتهم بالحادث، فالجميع علم أنهم هم الذين نفذوا القصف وقتلوا المدنيين ولم يكن أمامهم سوى هذا التبرير، والحقيقة أنه قد وردت تقارير لقياداتهم تفيد بأن أهالي تلك البلدة بالجنوب الليبي وهي بلدة استراتيجية بالنسبة لهم بدأوا بالتململ وربما التمرد على قواتهم هناك، ولذا يحاولون إخافتهم حتى لا يخرجوا عن سيطرتهم".