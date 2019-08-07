«النصر للكيماويات»: مشاركة 55 شركة مدنية في أعمال التوريدات والإنشاءات لمجمع الأسمدة بالعين السخنة

قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن القطاع الخامس من مكونات المجمع يتضمن مجموعة من المرافق الصناعية لخدمة مصانع المجمع، والوحدات الإدارية والخدمية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة - خلال كلمته فى افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أنه اشترك في أعمال التوريدات والإنشاءات وتصنيع المعدات المحلية والتركيبات والتشغيل نحو 55 شركة مدنية، مشيرا إلى أن الاستشاري العام للمشروع هو الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).

وأوضح أنه بإنشاء مجمع مصانع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم، يبلغ الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسمدة حوالي مليون ونصف المليون طن سنويا لخدمة قطاع الزراعة بمصر ولتصدير الفائض إلى الخارج.

وبشأن توفير العمالة، قال اللواء عبد اللطيف إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة وفر 1500 فرصة عمل مباشرة معظمهم من شباب الخرجين من مختلف التخصصات ومن معظم محافظات الجمهورية، منوها بأن هذا المجمع يضم شباب الخرجين من 22 محافظة من إجمالي محافظات الجمهورية بما فيهم شباب محافظة السويس.

وأضاف أنه بذلك يصبح إجمالي العاملين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة - بالمقر الرئيسي للشركة في (أبي رواش) وبفرعيها بالفيوم والعين السخنة - 4 آلاف عامل ومهندس، بالإضافة إلى توفير حوالى 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال إنشاء المجمع وتوريد الخامات والمعدات وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات.

وحول المحافظة على سلامة البيئة، أكد اللواء عبد اللطيف أنه روعي عند تصميم مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة بالعين السخنة كأسبقية أولى الحفاظ على سلامة البيئة ومنع أى انبعاثات ضارة من المصانع والتوافق مع الاشتراطات البيئية؛ طبقا للمعايير العالمية، حيث قامت شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالعديد من الإجراءات البيئية منها: التحكم في جميع الانبعاثات الغازية والسائلة والصلبة، وذلك باستخدام أحدث الأساليب العلمية الحديثة والعوامل المساعدة في إنتاج الأحماض والأسمدة الفوسفاتية.

وأضاف أنه تم تركيب المرشحات والفلاتر لتنقية الهواء طبقا للاشتراطات البيئية لتغطية كافة سيور النقل والتداول للمواد الخام والمنتجات وتركيب أجهزة مراقبة الانبعاثات على مداخل المصانع والتي تعمل بصورة آلية ، ومعالجة الصرف الصناعي بتقنية عالية حيث يتم فصل المواد الصلبة والتخلص الأمن منها طبقا لاشتراطات جههاز شئون البيئة.

وتابع إنه تتم معالجة المياه وإعادة تدويرها والاستفادة منها في العمليات الصناعية؛ توفيرا للمياه مع استخدام الفائض منها في ري المسطحات الخضراء، واستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار لمنع الانبعاثات، واستغلال الطاقة الحرارية الناتجة عن حرق الكبريت الخام لتوليد الكهرباء حتى لا تسبب تغيرا مناخيا في المنطقة المحيطة.