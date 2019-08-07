إصابة 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسوان

شهدت قرية الضما بمدينة كوم أمبو بأسوان، أمس الثلاثاء، اشتباكات بين عائلتين بقرية الضما، أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ووصل إخطار إلى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، يفيد بوقوع اشتباكات بين عائلتي حميد والصادق استخدم فيه الأسلحة النارية، ما أسفر عن 3 مصابين تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة برئاسة الرائد كريم أبو العباس، حيث تم فرض طوقا أمنيا بمحيط المنطقة التي شهدت الاشتباكات، وذلك في إطار إعادة الهدوء للقرية، ومنع تجدد الاشتباكات.

والتحري، تبين أن المشاجرة وقعت بين العائلتين بسبب الخلاف علي ملكية لودر خاص بالتنقيب عن الذهب.