صحف السودان تهتم بالمشاورات الجارية لتشكيل المجلس السيادي

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء بالمشاورات الجارية لاختيار أعضاء المجلس السيادي، المُقرر أن يُعين في 18 أغسطس الجاري، ويعقد أول اجتماع له، في اليوم التالي للتعيين.

وحسب الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، يتكون المجلس من 11 عضوا، 5 منهم من العسكريين، و 5 مدنيين تختارهم "الحرية والتغيير"، والأخير مدني يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين.

وقالت صحيفة "الصيحة" في تعليق لها على المشاورات " إن الترتيبات اكتملت لاستقبال أعضاء المجلس في القصر الجمهوري"، مشيرة إلى أنه سيتم تعيين نائبين لرئيس المجلس: أحدهما عسكري والآخر مدني.

في نفس السياق ، قالت صحيفة "المجهر" إن قوى "الحرية والتغيير" حددت أسماء 4 من مرشحيها في المجلس السيادي، وهناك مرشح أخير يتم التفاوض بشأن اختياره ، فيما ذكرت صحيفة "السوداني" أن هناك توافقا كبيرا داخل قوى "الحرية والتغيير" على أسماء مرشحيها في المجلس السيادي واسم رئيس الوزراء.

وأبرزت صحيفة "اليوم التالي"، نفي حزب "المؤتمر السوداني" (المعارض) ترشيح رئيسه القيادي في "الحرية والتغيير" عمر الدقير لمنصب رئيس الوزراء، وتأكيده أن الحزب غير مشارك في عضوية مجلس السيادة.