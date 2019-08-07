 الصين وقيرغيزستان تجريان تدريبا مشتركا لمكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين وقيرغيزستان تجريان تدريبا مشتركا لمكافحة الإرهاب

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 10:49 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 10:49 ص

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية بدء التدريب الصيني - القيرغيزي المشترك حول مكافحة الإرهاب، وذلك في قاعدة تدريب بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم - أن التدريب، الذي يأتي تحت عنوان "تعاون 2019"، يهدف إلى تعميق التعاون الأمني بين الدولتين وتعزيز قدرة مكافحة الإرهاب للقوات المسلحة، ولا يستهدف أي طرف ثالث.

وأضافت الوزارة أن 150 فردا من قوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية والحرس الوطني القيرغيزي يشاركون في تدريبات مكافحة الإرهاب بما يشمل القيادة المشتركة، والتدريب الفني الأساسي، والتدريب التكتيكي التعاوني وتدريب الإجراءات المضادة المتكاملة.

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