علامة تجارية نيوزيلندية تتحدى الاتجاه السائد وتصنع ملابس للبدينات

الجمع بين البدانة والروعة يكون صعبا عندما تكون الأزياء المثيرة والخلابة غير متوفرة بالأحجام الكبيرة.

سئمت النيوزيلندية جوانا ماكليود من أن الملابس التي تناسب حجمها سوف تكون في الغالب مخفية بشكل مخز في نهاية المتجر وأن كل المتوفر هي القطع المصنوعة من البوليستر ذات اللون الأسود القاتم أو الأرواب المزينة بصور "على شاكلة الأريكة".

"هذا ليس أنا"، حسبما تقول ماكليود، 38 عاما، التي تصف نفسها بفخر أنها بدينة.

وقالت: "من المهم حقا أن تستخدم كلمة بدينة. يجب أن تكون مصطلحا عاديا مثل كونك سمراء أو طويلة. ولكن الناس يستخدمونها على أنها اختزال للكسل أو السوء".

وأضافت: "كان يوجد مؤخرا الكثير من الحديث عن مدى بشاعة الموضة السريعة وكيف يمكن أن يشتري الأشخاص الملابس المصنوعة بمعايير معينة".

وتوضح: "ولكن هذا ليس خيارا للبدناء. الملابس القليلة للغاية المصنوعة للبدناء في نيوزيلندا باهظة الثمن للغاية فتبلغ تكلفة القطعة نحو 400 دولار نيوزيلندي (270 دولارا أمريكيا)".

وبدون أي خبرة في الأزياء ولكن بإصرار لفعل شيء ما بشأن قلة الملابس المريحة والملونة (وقلة الجيوب في التنورات والفساتين)، تولت الموظفة الحكومية زمام الأمر بنفسها.

واقترضت بعض الأموال العام الماضي، وشرعت دون أي قلق من الخسارة في إطلاق علامتها التجارية الخاصة "هاوس أوف بوم". وبعد عام يتم طرح مجموعتها الثالثة المصنوعة بمعايير معينة في الأسواق الشهر الجاري، وهو ما ينتظره بشغف الكثير من المعجبين.

وكان الموسم الثاني "إتس وايلد" يتمحور حول مطبوعات عن أشكال الحيوانات بما في ذلك الفلامينجو والحيتان. أما المجموعة المقبلة المسماة "ذا كراون جولز" تضم أطنان من الجواهر وتستغل أيقونة التاج الموجودة في شعار العلامة التجارية.

وأخيرا تقول ماكليود إن الملابس من انتاجها تأتي في أحجام 16 إلى 30 وهي ملونة ومصنوعة من القطن أو الكتان و"كل القطع بها جيوب وكل شيء محاك في ويلنجتون بأيد تحصل على أجور جيدة".