حرس السواحل الليبي ينقذ 122 مهاجرا غير شرعي خلال 3 أيام

أعلن حرس السواحل الليبي يوم الثلاثاء إنقاذ 122 مهاجرا غير شرعي خلال أيام السبت والأحد والإثنين من هذا الأسبوع.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، في إيجاز صحفي، إن المهاجرين كانوا على متن ثلاثة قوارب وعلى مسافات متباينة.

وبحسب المكتب، فقد تم يوم السبت الماضي إنقاذ 10 مهاجرين (8 مغاربة وبنغالي وفلبيني) كانوا على متن قارب مطاطي على بعد نحو 50 ميلا شمال شرق جزيرة فروة بالقرب من الحدود التونسية.

وأضاف أنه تم أول أمس الأحد إنقاذ 84 مهاجرا من جنسيات مختلفة (بينهم طفل وامرأتان) كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد نحو 70 ميلا شمال غرب طرابلس.

ووفق المكتب، شهد الاثنين عملية إنقاذ 28 مهاجرا (26 سوداني ومصريين اثنين) كانوا على متن قارب خشبي على مسافة 74 ميلا شمال غرب طرابلس.

وأكدت البحرية نقل كل المهاجرين لنقطة إنزال حرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الصحية والإنسانية، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس.