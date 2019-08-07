المسماري: الحرب التي نخوضها في ليبيا تستهدف حماية الإنسانية

قال المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، إن الحرب التي تخوضها القوات في ليبيا ليست من أجل الليبيين فقط، وإنما تستهدف أمورًا أكثر من هذا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الأربعاء: "هذه الحرب ليست من أجل الليبيين فقط، فهي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة والمجتمع الدولي، وحماية الإنسانية".

وتابع: "وبالتالي هذا المبدأ الشريف الذي يقاتل من أجله رجالنا على الأرض والذي نقدم لأجله الشهداء والتضحيات، يجب أن يستمر، وقد قررنا الاستمرار فيه حتى النهاية".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية