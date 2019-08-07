 السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة - بوابة الشروق
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السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة

الرئيس السيسي يشاهد الفيلم
الرئيس السيسي يشاهد الفيلم
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 10:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 10:52 ص

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة.

وتضمن الفيلم التسجيلي، الذي عُرض ضمن فعاليات افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، صباح الأربعاء، مراحل تطور إنشاء المجمع، ودور شركة النصر للكيماويات الوسيطة في إقامته.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة.


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