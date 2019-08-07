حزب الحرية النمساوي يستبعد أى تحالفات مع الحزب الاشتراكي في الانتخابات البرلمانية



استبعد نوربرت هوفر رئيس حزب الحرية (ثالث أكبر الأحزاب النمساوية) إجراء أي تحالفات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (اس بي او) في الانتخابات البرلمانية المبكرة ، المقرر إجراؤها في 29 سبتمبر المقبل.

وقال هوفر - في تصريحات له اليوم الأربعاء - : "إن هناك الكثير من التكهنات حول التحالفات المحتملة ، ولكن الأمر سيكون موضع البحث الجاد عقب ظهور نتائج الانتخابات".

وأشار إلى أن حزبه لا يقبل بالتحالف إلا مع حزب الشعب والذي يتصدر استطلاعات الرأي العام ويتوافق معه في الاتجاهات المحافظة خاصة الحد من تدفق اللاجئين وحصار الهجرة غير الشرعية..موضحا أن هذا التحالف المزعوم مع الحزب الاشتراكي مستبعد بشكل قاطع ويتنافى مع المنطق ورؤية الواقع السياسي والحزبي في النمسا.

وكانت تقارير نشرت على لسان قيادات في حزب الشعب تفيد باتصالات بين حزبي الحرية والاشتراكي للتحالف وإبعاد حزب الشعب عن صدارة استطلاعات الرأي.