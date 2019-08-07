ضبط شخصين بتهمة احتجاز 3 أشخاص لوجود خلافات مالية بينهم

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تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما باحتجاز 3 أشخاص في موقع تحت الإنشاء لوجود خلافات مالية بينهم.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من شخصين بتلقيهما اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يخبرهما باحتجاز نجل الأول ونجل شقيق الثاني لقيامهما بالاستيلاء على بعض المعدات من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم محل عملهما، وقام بمساومتهما لدفع مبلغ مالى ثمن المسروقات نظير إطلاق سراحهما.

وتم استهداف الموقع المشار إليه وضبط شخصين (مقاول ومحاسب) وبصحبتهما 3 أشخاص عاملين بالموقع (المجنى عليهما وآخر).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأنه نظراً لقيام المجنى عليهم بسرقة (عدة نجارة - 35 كالون شقة - 50 محبس) من الموقع فقاما باحتجازهم والتعدى عليهم بالضرب باستخدام "عصا خشبية" ضُبطت بحوزتهم وتقييدهم باستخدام حبل، وعقب ذلك قاما بالإتصال بذويهم ومساومتهم لدفع ثمن المسروقات مقابل إطلاق سراحهم.

وبسؤال المجنى عليهم أقروا باستيلائهم على عدة النجارة بسبب عدم قيام المتهمين بتسديد مستحقاتهم المالية، ونفوا استيلائهم على باقى المضبوطات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.