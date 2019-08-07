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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي ينتقد استراتيجية الصين العسكرية والاقتصادية

مارك إسبر
مارك إسبر
طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 6:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 6:58 ص

انتقد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الصين، اليوم الأربعاء، في تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قائلا إن استراتيجيتها العسكرية والاقتصادية تتعارض مع النظام القائم على القواعد الدولية.

وقال إسبر خلال محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو: "تواصل الصين زعزعة استقرار المنطقة".

ويزور إسبر، الذي تولى منصبه في يوليو، اليابان في أول زيارة خارجية له.

وجاءت تعليقاته بعد يومين من وصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الصين بأنها "متلاعبة بالعملة" بعد تخفيض قيمة العملة الصينية.

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