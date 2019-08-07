وزير الدفاع الأمريكي ينتقد استراتيجية الصين العسكرية والاقتصادية

انتقد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الصين، اليوم الأربعاء، في تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قائلا إن استراتيجيتها العسكرية والاقتصادية تتعارض مع النظام القائم على القواعد الدولية.

وقال إسبر خلال محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو: "تواصل الصين زعزعة استقرار المنطقة".

ويزور إسبر، الذي تولى منصبه في يوليو، اليابان في أول زيارة خارجية له.

وجاءت تعليقاته بعد يومين من وصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الصين بأنها "متلاعبة بالعملة" بعد تخفيض قيمة العملة الصينية.