 نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: اكتمال أعداد بعثة الحج المصرية - بوابة الشروق
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نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: اكتمال أعداد بعثة الحج المصرية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 10:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 10:59 ص

أكد اللواء حسام طلعت نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، اكتمال أعداد بعثة الحج المصرية اليوم الأربعاء بعد انتهاء عمليات تفويج الحجاج من القاهرة ومن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وقال اللواء حسام طلعت، في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة، إن ضباط وأفراد بعثة حجاج القرعة على استعداد تام لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات بعد غد الجمعة، وأضاف أن هناك جولات يومية في الفنادق من أجل الاتفاق على تفويج حجاج كل فندق على حده إلى مشعر عرفات بعد غد.

وتابع نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية أنه تم تكثيف الندوات الدينية في الفنادق استعدادا لبدء المشاعر، فضلا عن تكثيف المعاينة في مناطق مخيمات عرفات والمزدلفة ومنى.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة النقل السعودية من أجل توفير أجهزة تحديد المواقع والتتبع (gps) لمتابعة خطوط سير حافلات حجاج القرعة وأماكنها بصورة دقيقة خلال التصعيد إلى عرفات والنفرة من المزدلفة إلى منى.

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