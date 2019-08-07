تامر أمين: مفيش مرة البلد كانت بتنادي إلا ومحمد صلاح كان من أوائل الناس اللي بتلبي النداء

أشاد الإعلامي تامر أمين بتبرع محمد صلاح، اللاعب المصري، بقيمة 3 مليون دولار لصالح معهد الأورام، قائلًا: «لازم أشكر وأبجل أعظم هذا النجم الكبير.، لإنه تبرع في هدوء تام وبدون دوشة أو زيطة أو مسرحية».

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن النجم المصري دائمًا من أوائل الملبيين للنداء في الأزمات، موضحًا: «مفيش مرة البلد كانت بتنادي إلا ومحمد صلاح كان من أوائل الناس اللي بتلبي النداء».

واستنكر الأشخاص الذين هاجموا صلاح بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية، متابعًا: «أنا قلت يا جماعة إوعوا تهدوا الرمز النادر من الرموز القليلة الناجحة بمصر، وتمشوا مع الموجة الإخوانية والموجة بتاعت النفوس المريضة اللي عايزة تكسر كل رمز وأي قدوة عشان تبقى الحياة سودا».

واختتم قوله بأن ما يفعله محمد صلاح يعد تضامنًا مع مصر وانتماءً وحبًا لها، تجعل عملية تشكيك بعض الأفراد في وطنيته «عبث وكلام سخيف ولا يستحق عناء الرد عليه»، بحسب ما ذكر.