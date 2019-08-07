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ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، في تمام الساعة 8 مساء يوم غد الخميس "صالون مقامات"، والذي يقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

يستضيف الصالون المايسترو هشام نبوي، ودعاء حسيب عباس، ابنة الفنان الراحل حسيب عباس، وهو قائد فرقة حسيب عباس الموسيقية، ليتحدثوا عن مشواره الفني وعن تأسيس فرقته التي كانت تقوم بأداء الأعمال الغنائية بالإذاعة المصرية طوال الـ20 عاما الماضية.

يصاحب الصالون فقرات تتضمن مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل منها "يا حلاوتك يا جمالك"، و"ليالينا"، و"زي الهوي"، و"جميل جمال"، بقيادة المايسترو مازن دراز.

يذكر أن صالون المقامات، فكرة الفنان الكبير الراحل محسن فاروق، إعداد وتقديم الإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين.