زيلينسكي يناشد بوتين المساعدة في إنهاء الصراع شرقي أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وطالب بمساعدته لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، بعد مقتل 4 جنود أوكرانيين في المنطقة هذا الأسبوع.

وفي تصريحات أدلى بها الرئيس الأوكراني للصحفيين اليوم الأربعاء، ذكر زيلينسكي أنه قال لبوتين: "برجاء التأثير على الجانب الآخر، حتى يتوقف قتل شعبنا".

وقال زيلينسكي إن هذه كانت مكالمة هاتفية طويلة، وهي الثانية بين الرئيسين منذ تولي زيلينسكي منصبه في مايو. ولم يؤكد الكرملين المكالمة على الفور .

وقتل 4 جنود أوكرانيين أمس الثلاثاء في اشتباكات مع الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، على الرغم من وقف إطلاق النار الراهن. ويسيطر الانفصاليون الذين تدعمهم روسيا منذ عام 2014 على أجزاء من لوهانسك ودونيتسك.

وذكر زيلينسكي إنه يعتزم أيضا الاتصال بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للضغط من أجل عقد اجتماع مشترك مع بوتين. وقال إن الاجتماع يجب أن يعقد "بصرف النظر عن الاتفاقيات الدبلوماسية السابقة".

وجعل زيلينسكي إنهاء النزاع الدامي في شرق أوكرانيا أحد تعهداته الانتخابية الرئيسية. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو 13 ألف شخص لقوا حتفهم في الصراع حتى الآن.