أسيوط تعلن عن الفائزين بمسابقة أجمل صورة فوتوغرافية للمعالم السياحية بالمحافظة

أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط، عن أسماء الفائزين في مسابقة أجمل صورة فوتوغرافيا لمقومات الجذب السياحي بالمحافظة، والتي أطلقتها منتصف شهر يونيو الماضي لرفع الوعي الثقافي والسياحي لدى أبناء المحافظة وتكريم الهواة واكتشاف المواهب في التصوير الفوتوغرافي وإبراز المعالم السياحية الخالدة التي تمتلكها المحافظة.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، على ضرورة الاهتمام بالمواهب في المجالات المختلفة وتشجيعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم بكافة الطرق الممكنة خاصة وأن تلك المواهب ستفيد الوطن في هذه القطاعات، لافتًا إلى العمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال تنظيم المسابقات والرحلات المتنوعة والتسويق والدعاية من خلال إبراز المقومات ونشر الصور لهذه المعالم التي تبرز جمالها وروعتها.

وأوضح عثمان الحسينى، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، أن اللجنة المنظمة للمسابقة والمشكلة من قبل الهيئة اختارت الصور الفائزة بالمسابقة وتكريم وتوزيع الجوائز "شهادات استثمار" على أصحاب المراكز الثلاث الأولى حيث حصل "اسحق شكري" على المركز الأول عن صورة دير درنكة و"أسماء عبدالحميد" على المركز الثاني عن صورة متحف الأزهر، و"جورج هاني" على المركز الثالث عن صورة قصر ألكسان، موكدًا على استمرار تنظيم مثل تلك المسابقات التي تلقي الضوء على المعالم والمواقع السياحية الهامة التي تذخر بها المحافظة وهو ما يعزز تعريف المواطنين وكافة فئات المجتمع الأسيوطي بها.

كانت الهيئة قد أعلنت عن تنظيم مسابقة لأهل الفن والتصوير وهواة السياحة والفوتوغرافيا من خلال الصفحة الخاصة بهيئة تنشيط السياحة "تنشيط السياحة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الرابط https://www.facebook.com/tourismpromation أو عبر البريد الإلكتروني TourisminAssiut@yahoo.com أو تسلم باليد في إدارة السياحة بالدور الثالث بديوان عام المحافظة في منتصف يونيو الماضي؛ وتم اختيار الفائزين وتوزيع شهادات استثمار كجوائز للمراكز الأولى بالمسابقة.