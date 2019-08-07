 «الداخلية» الكويتية: قصر تأشيرة الزيارة لثلاثة أشهر على الزوجة والأبناء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الداخلية» الكويتية: قصر تأشيرة الزيارة لثلاثة أشهر على الزوجة والأبناء

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 10:17 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 10:24 ص

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عددا من الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بإصدار مختلف أنواع تأشيرات الزيارة.

وتضمنت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، والتي تم تعميمها على جميع إداراتها، قصر الزيارة السياحية، التي تبلغ 3 أشهر على الزوجة والأبناء فقط، فيما حددت الزيارة العائلية لمدة 30 يوما للوالدين والحموات والأشقاء، والزيارة التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين ومدتها شهر واحد.

وشددت الإجراءات الجديدة على منع أي استثناءات في الزيارات؛ حيث لا يجوز منح الآباء والأمهات والحموات تأشيرة زيارة عائلية مدتها 3 أشهر كما كان الأمر في السابق.

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