الجيش الليبي يدمر طائرة مقاتلة على مدرج مطار مصراتة

قال الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، إن سلاحه الجوي دمر طائرة مقاتلة على مدرج مطار مصراتة العسكري، قصفت مدنيين في ضواحي العاصمة طرابلس، محذرا من استخدام هذا المطار للأعمال العسكرية.

وأضاف الجيش، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، أنه تم تدمير الطائرة المقاتلة وهي من نوع "إل 39"، خلال غارات جوية جديدة شنها سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، على "الكلية الجوية" في مدينة مصراتة، وذلك فور عودتها من تنفيذ غارة "استهدفت مدنيين في ضواحي العاصمة طرابلس".

وحذرت القيادة العامة للجيش الليبي من استخدام مطار مصراتة العسكري للأعمال العسكرية.

وكان الجيش الليبي قد استهدف قبل يومين، طائرة شحن عسكرية تركية من طراز "يوشن أي آل 76"، محملة بشحنة طائرات مسيرة وصواريخ موجهة لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.

يذكر أن قاعدة "الكلية الجوية" الاستراتيجية في مصراتة تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني، وتنطلق منها طائراتها الحربية والمسيرة، كما تقوم بدور عسكري هام في دعم قواتها، من خلال استقبال الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصا من تركيا.