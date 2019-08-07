ترامب يواصل الهجوم على مجلس الاحتياط الاتحادي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء، بعد قرار البنوك المركزية في الهند ونيوزيلندا وتايلاند خفض أسعار الفائدة.

واتهم ترامب مجلس الاحتياط بالعجز، مدعيًا أن المجلس يرفض الاعتراف بخطأ قرار زيادة أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خلال أول عامين من رئاسة الرئيس الأمريكي.

وكتب ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "يجب عليهم (صناع القرار في مجلس الاحتياط) خفض الفائدة بنسبة أكبر وبوتيرة أسرع ووقف التشديد الكمي للسياسة النقدية الآن. نطاق أسعار الفائدة على السندات واسع جدا ولا يوجد تضخم".

وأضاف الرئيس الأمريكي إن "العجز أمر مروع، بخاصة عندما يكون في المقدور معالجة الأمر بسهولة متناهية.. سنفوز في كل الأحوال، لكن سيكون الأمر أسهل إذا أدرك مجلس الاحتياط، وهو ما لم يحدث، أننا نتنافس مع الدول الأخرى التي تريد الربح على حسابنا".

في الوقت نفسه، نفى ترامب أن يكون لتصعيده المواجهة التجارية مع الصين تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي هو الوحيد المسؤول عن تراجع معدل نمو الاقتصاد.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي: "نحن الآن أقوى من ذي قبل، والأموال تتدفق على الولايات المتحدة في حين تفقد الصين الشركات بالآلاف لصالح دول أخرى وعملتهم تحت الحصار".