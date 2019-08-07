خبراء واتحادات معنية بحماية البيئة يطالبون الحكومة الألمانية بأهداف طموحة

قبل انعقاد القمة الطارئة للأمم المتحدة بشأن حماية المناخ في سبتمبر المقبل، طالبت شبكة من الخبراء والاتحادات المعنية بحماية البيئة الحكومة الألمانية بوضع أهداف طموحة لحماية المناخ.

وذكرت شبكة "شفافية المناخ"، اليوم الأربعاء، في بيان أنه يتعين خلال الأشهر المقبلة زيادة الهدف الحالي لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بنسبتها عام 1990.

وأكدت الشبكة ضرورة وضع قانون فعال لحماية المناخ وتسعير الكربون في قطاعات النقل والمباني.

ويأتي بيان الشبكة على خلفية مناشدة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذي قال مطلع هذا الشهر إن "الأفعال الجريئة والمزيد من الطموح هي بطاقة دخول" الحكومات والشركات والمجتمع المدني إلى قمته المقرر عقدها في 23 سبتمبر المقبل في نيويورك.

وقال جوتيريش: "نحتاج إلى تحول سريع وجذري في طريقة ممارستنا للاقتصاد وإنتاج الطاقة وبناء المدن وتوفير الغذاء للعالم".

وترى منظمة البيئة والتنمية الألمانية "جيرمان ووتش"، وهي عضو في شبكة "شفافية المناخ"، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ملزمة بزيادة جهود حماية المناخ.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كريستوف بالز: "يتعين على المستشارة ألا تتوجه إلى نيويورك بأيدي خاوية، بل بإعلانات محددة"، مضيفا أن مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى مسؤولة عن حوالي 80% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.

وأضاف: "أزمة المناخ المتصاعدة في ألمانيا والعالم، والبيانات الواضحة للعلم، والاحتجاجات في الشوارع، والقضايا القضائية بشأن حماية المناخ تدل على مدى حتمية الأمر".