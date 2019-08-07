الخارجية الكويتية: ارتياح أمريكي لتفاعل الكويت بشأن مكافحة الإرهاب

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح أن الكويت بكامل مؤسساتها، تعمل بشكل متميز فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، لافتا إلى أن المسؤولين في الولايات المتحدة أبدوا ارتياحهم لتفاعل الكويت في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأضاف الصبيح - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - أنه اجتمع بمساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيجلنسلي؛ لبحث الهواجس المشتركة بين الكويت والولايات المتحدة، والتنسيق في القضايا الدولية، فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن اتفاقهما على كيفية مكافحة الأنشطة المخالفة للنظم واللوائح المشتركة، وكيفية تطوير الأدوات الرقابية، بما يعزز الآليات والتعاون فيما بين الجانبين.

وأوضح أن جزءا كبيرا من جولة المباحثات كانت تتعلق بكيفية تعزيز بناء القدرات بين البلدين، والتي تشمل كل الجوانب، سواء مكافحة تمويل الإرهاب، أو تبادل المعلومات، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تطوير العلاقة مع المؤسسات الأمريكية.

وحول ما إذا كانت هناك ملاحظات من وزارة الخزانة الأمريكية إزاء الإجراءات الكويتية في مكافحة الإرهاب، قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون التنمية والتعاون الدولي "إن الكويت تجاوزت من زمن هذه المرحلة، وأصبح التعاطي مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وغيرها، هو كيفية الارتقاء وتطوير بناء القدرات وآليات التعاون وأساليب التعقب والمتابعة".