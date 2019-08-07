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الشرطة الأمريكية تنفي وقوع حادث إطلاق نار جديد بمدينة نيويورك

نيويورك - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 3:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 3:03 م

نفت الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء، وقوع حادث إطلاق نار في ميدان (التايمز)، وذلك عقب حدوث حالة ذعر بين المواطنين في مدينة نيويورك بسبب دوي محركات دراجات نارية، ظنا منهم أنه حادث إطلاق نار جديد بعد حادثين سابقين هذا الأسبوع، أسفرا عن مقتل 31 شخصا.

وقالت شرطة (ميدتاون نورث)، في تغريدة علي موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إنه "لا يوجد مطلق نار في ميدان التايمز"، موضحة أن المرور بدراجة نارية أثناء إطلاقها صوت الاشتعال العكسي، يشبه وقعه صوت الطلقات النارية.

وأضافت الشرطة أنها تلقت اتصالات "نجدة" هاتفية عديدة عبر خطوطها بعد سماع المارة للصوت، حيث تعرض بعض المارة لإصابات بسبب الفوضى وحالة الفرار الجماعي التي أعقبت صوت المحرك، نافية وقوع إصابات خطيرة.

وكانت حالة الذعر قد وقعت عند الساعة العاشرة (بتوقيت نيويورك) في محيط ميدان التايمز، حيث سادت حالة من الفوضى أحدثها دوي الاشتعال العكسي لدراجات نارية والذي يشبه صوت إطلاق العيار الناري في شوارع نيويورك.

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