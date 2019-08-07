الصوت والضوء بالهرم تستعد لإضافة عروض جديدة خلال عيد الأضحى

تستعد الصوت والضوء بالهرم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لإضافة عروض إضافية للصوت والضوء باللغة العربية خلال أيام العيد، بمناطق الصوت والضوء الـ5 (الهرم بالجيزة، معبد الكرنك، معبد فيلة، إدفو، أبوسمبل).

وذكر البيان أن العروض في مناطق (الهرم، وفيلة، والكرنك) تبدأ من الساعة 9.30 مساءًا، ومنطقة إدفو الساعة الـ7، وستكون باستخدام سماعات الترجمة الفورية، وستقام العروض الإضافية طوال أيام العيد ما عدا منطقة فيلة أول 3 أيام العيد فقط.

وقال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء، إنه خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحتفل مناطق الصوت والضوء لاستقبال روادها والاحتفال سويا، فالشركة دائما تهتم بالمشاركة فى كل المناسبات والأعياد تحقيقا لدور الشركة المجتمعى.

وأضاف عبد العزيز، أن التذكرة العائلية متاحة خلال أيام عيد الأضحى لـ5 أفراد بـ200 جنيها بدلا من 400 جنيها، ولـ4 لأفراد بـ180 جنيها بدلا من 320 جنيها، تشجيعًا للسياحة الداخلية والعربية وإتاحة الفرصة للمصريين وللسائح العربى الاستمتاع بعظمة تاريخنا فى أحضان أبو الهول والمعابد الفرعونية.