محافظ السويس ووزير الشباب يكرمان المشاركين فى تنظيم أمم إفريقيا

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس منسقى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالمحافظة، فى الحفل التى أقيمت مساء اليوم، فى أكاديمية النصر للبترول، بحضورالدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد.

وطالب محافظ السويس، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث معهد الأورام، مؤكدًا أن أهل السويس شاركوا فى نجاح البطولة وضربوا لنا مثلا في الالتزام.

وقال صقر إن وزير الشباب والرياضة قرر إطلاق اسم مركز شباب البراجيلى، باسم العميد سامح فؤاد، والذى توفى إثر أزمة قلبية، أثناء مباراة ساحل العاج والجزائر.

وكان المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وافق على إطلاق اسم العميد سامح على مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنين.

وأكد محافظ السويس تكاتف بعض رجال الأعمال فى تطوير وتجميل بعض الميادين والطرق كمشاركة مجتمعية للسويس.

وأشار المحافظ إلى أن هناك بعض الأعمال تمت بالصرف الصحى بمنطقة منف والكبانون، مضيفا أنه سيتم عمل الشاطئ العام بمنطقة الكبانون.

ومن جانبه قال وزير الشباب إن 2 مليار مشاهد على مستوى العالم تابعوا مواقع مصر التى تخص بطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك كيان يتم إنشاؤه يضم جميع الشباب المتطوعين في البطولة ليكون نواة لتنظيم أي فعاليات أو أحداث رياضية قادمة.

وأشار إلى أن نجاح البطولة الإفريقية له أبعاد أخرى، بعيده عن المجال الرياضي، لافتا إلى أن مصر أثبات قدرتها على تنظيم بطولات عالمية وأولمبية.

واختتمت الاحتفالية بتكريم كلاً من اللواء طارق عبد العظيم محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد ومنسقى البطولة الإفريقية، وعدد من القيادات التنفيذية المشاركة في تنظيم البطولة، كما تم تكريم محمد إبراهيم مدرب وابتسام زايد بطلة إفريقيا فى لاعبة الدراجات وعدد من الفائزين من فريق الدراجات.