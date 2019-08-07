تقارير: زاها طلب الرحيل عن كريستال بالاس

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قدم الدولي الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب فريق كريستال بالاس، طلبًا للرحيل عن الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن زاها طلب الرحيل عن بالاس في ظل العرض الذي تلقاه من نادي إيفرتون.

وكانت الشبكة، ذاتها ذكرت صباح اليوم الأربعاء أن إدارة "التوفيز" قدمت عرضًا يقدر بـ70 مليون جنيه إسترليني بجانب تقديم الثنائي جيمس مكارثي وسينك توسون ضمن الصفقة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة كريستال بالاس رفضت عرض إيفرتون لبيع زاها حيث تريد الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني.

وسبق وأن حاول نادي آرسنال الحصول على خدمات زاها لكن إدارة كريستال بالاس حددت 100 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب وهذا ما جعل إدارة "الجانرز" تنسحب من الصفقة.